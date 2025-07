Soirée Pétanque Saint-Juéry

Soirée Pétanque Saint-Juéry jeudi 17 juillet 2025.

Soirée Pétanque

Boulodrome Saint-Juéry Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Les soirées pétanques font leur retour tous les jeudis à Saint-Juéry !

3 parties en doublettes à jouer dans la soirée.

Rendez-vous tous les jeudis soirs au boulodrome pour « taper les boules » et partager une bonne soirée ! .

English :

Petanque evenings are back every Thursday in Saint-Juéry!

German :

Die Pétanque-Abende kehren jeden Donnerstag in Saint-Juéry zurück!

Italiano :

Le serate di petanque tornano ogni giovedì a Saint-Juéry!

Espanol :

¡Vuelven las veladas de petanca todos los jueves en Saint-Juéry!

