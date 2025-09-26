Soirée philo La maison des idées À Ti Ar Soñjoù Combrit

Soirée philo La maison des idées À Ti Ar Soñjoù Combrit vendredi 26 septembre 2025.

Soirée philo

La maison des idées À Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :
2025-09-26

Atelier de philosophie animé par Jean-Yves Boudéhen.
La discussion portera sur le thème Que signifie « être soi-même » ?

Ouvert à tous.   .

La maison des idées À Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée philo Combrit a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Destination Pays Bigouden