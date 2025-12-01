Soirée philo La maison des idées À Ti Ar Soñjoù Combrit

Soirée philo

La maison des idées À Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Atelier de philosophie animé par Jean-Yves Boudéhen.

La discussion portera sur le thème Suis-je le produit de mon passé ?

Ouvert à tous. .

