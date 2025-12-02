Soirée philo Ti Ar Soñjoù Combrit
Soirée philo Ti Ar Soñjoù Combrit vendredi 30 janvier 2026.
Soirée philo
Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30
L’atelier de philosophie, animé par Jean-Yves Boudéhen, portera sur le thème
La religion et la raison entrent-elles nécessairement en conflit ?
Ouvert à tous. .
Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
