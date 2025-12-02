Soirée philo Ti Ar Soñjoù Combrit
Soirée philo Ti Ar Soñjoù Combrit vendredi 27 février 2026.
Soirée philo
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
L’atelier de philosophie, animé par Jean-Yves Boudéhen, portera sur le thème
L’hypothèse d’un inconscient psychanalytique revient-elle à admettre un autre en soi ?
Ouvert à tous. .
Ti Ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
