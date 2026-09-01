Soirée philo Combrit
vendredi 25 septembre 2026 · Combrit
Informations pratiques
Combrit
Soirée philo
5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2027-06-25
Date(s) :
2026-09-25
Une fois par mois, venez remuer vos méninges lors de la soirée philo animée par Jean-Yves Boudéhen.
Programme :
– Vendredi 25 septembre à 18h : Peut-on être heureux dans l’illusion ?
– Vendredi 30 octobre à 18h : Est-il souhaitable de vouloir satisfaire tous ses désirs ?
– Vendredi 27 novembre à 18h : La conscience de l’individu n’est-elle pas le reflet de la société à laquelle il appartient ?
– Vendredi 18 décembre à 18h : La notion d’inconscient psychologique n’est-elle pas contradictoire ?
– Vendredi 29 janvier à 18h : Peut-on faire confiance à nos sens ?
– Vendredi 26 février à 18h : La nécessité des échanges peut-elle entraîner la dépendance à l’égard d’autrui ?
– Vendredi 26 mars à 18h : Qu’est ce qui rend une interprétation meilleure qu’une autre ?
– Vendredi 30 avril à 18h : Peut-on en finir avec les préjugés ?
– Vendredi 28 mai à 18h : L’homme est-il un être à part dans la nature ?
– Vendredi 25 juin à 18h : La justice est-elle seulement l’application de la loi ?
Ouvert à tous.
Organisé par la Médiathèque de Combrit – Sainte-Marine. .
5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
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English :
L’événement Soirée philo Combrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Destination Pays Bigouden
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