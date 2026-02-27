SOIRÉE PHILO L’APOCALYPSE, MYTHE ET RÉALITÉ Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE PHILO L’APOCALYPSE, MYTHE ET RÉALITÉ

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Venez réfléchir et penser lors d’une soirée philo à la médiathèque Jules Verne ! Ce rendez-vous à l’entrée libre et gratuite permet, collectivement, de s’interroger sur la manière de vivre, d’être humain et d’ouvrir la réflexion en échangeant entre participants.

Thème du jour L’Apocalypse, mythe et réalité.

Animé par Evelyne Guillemeau, professeure agrégée de philosophie. .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique

