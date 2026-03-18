SOIRÉE PHILO PEUT-ON ÉCHAPPER AU RESSENTIMENT? Béziers
SOIRÉE PHILO PEUT-ON ÉCHAPPER AU RESSENTIMENT? Béziers mercredi 15 avril 2026.
SOIRÉE PHILO PEUT-ON ÉCHAPPER AU RESSENTIMENT?
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le ressentiment pourquoi se propage-t-il aujourd’hui et comment s’en libérer, individuellement et collectivement ?
Comment comprendre le ressentiment, cette blessure persistante et cette énergie négative qui semble habiter celles et ceux qui en souffrent ? Pourquoi ce sentiment paraît-il se diffuser si rapidement aujourd’hui ? Quels en sont les mécanismes, tant à l’échelle individuelle que collective ? Et surtout, comment peut-on se libérer du ressentiment et en guérir ?
Par Daniel Mercier. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Resentment: why does it spread today, and how can we free ourselves from it, individually and collectively?
L’événement SOIRÉE PHILO PEUT-ON ÉCHAPPER AU RESSENTIMENT? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34