Soirée philo Quelle vérité à l’heure du numérique ? Salle polyvalente Île-Tudy

Soirée philo Quelle vérité à l’heure du numérique ?

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Soirée philo animée par Jean-Yves Boudéhen, professeur de philosophie, et organisée par l’association L’île aux idées . .

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

