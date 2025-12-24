SOIRÉE PHILO

Médiathèque Jules Verne
Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Venez réfléchir et penser lors d’une soirée philo à la médiathèque Jules Verne ! Ce rendez-vous à l’entrée libre et gratuite permet, collectivement, de s’interroger sur la manière de vivre, d’être humain et d’ouvrir la réflexion en échangeant entre participants.

Thème du jour Pourquoi apprendre ? Animé par Evelyne Guillemeau, professeure agrégée de philosophie. .

Médiathèque Jules Verne
30 avenue Jules Verne
Saint-Brevin-les-Pins 44250
Loire-Atlantique
+33 2 40 27 45 80
mediatheque@saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

