SOIRÉE PHILO, Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE PHILO
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-13 18:30:00
Venez réfléchir et penser lors d’une soirée philo à la médiathèque Jules Verne ! Ce rendez-vous à l’entrée libre et gratuite permet, collectivement, de s’interroger sur la manière de vivre, d’être humain et d’ouvrir la réflexion en échangeant entre participants.
Thème du jour Pourquoi apprendre ? Animé par Evelyne Guillemeau, professeure agrégée de philosophie. .
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
