Soirée philosophie avec François Jullien au Bleuet Place Saint Just Banon

Soirée philosophie avec François Jullien au Bleuet Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence
Début : Jeudi 2025-08-21 18:00:00
fin : 2025-08-21 20:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Venez rencontrer un des plus grands philosophes français, helléniste, sinologue, spécialiste de la pensée chinoise et extrême-orientale, autour de son dernier livre Vivre enfin (Plon 2025).
Place Saint Just Librairie Le Bleuet
Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr
English :
Come and meet one of France’s leading philosophers, Hellenist, sinologist and specialist in Chinese and Far Eastern thought, as he discusses his latest book: « Vivre enfin » (Plon 2025).
German :
Treffen Sie einen der größten französischen Philosophen, Hellenisten, Sinologen und Spezialisten für chinesisches und fernöstliches Denken zu seinem neuesten Buch: « Vivre enfin » (Vivre enfin, Plon 2025).
Italiano :
Venite a conoscere uno dei maggiori filosofi francesi, ellenista, sinologo e specialista del pensiero cinese e dell’Estremo Oriente, che parlerà del suo ultimo libro: « Vivre enfin » (Plon 2025).
Espanol :
Venga a conocer a uno de los principales filósofos franceses, helenista, sinólogo y especialista del pensamiento chino y del Extremo Oriente, que nos hablará de su último libro: « Vivre enfin » (Plon 2025).
