Soirée piano bar à la crêperie Crêperie Ti Katell Le Folgoët vendredi 20 février 2026.
Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët Finistère
Début : 2026-02-20 20:15:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
2026-02-20
Nous vous proposons une soirée piano bar.
Christophe s’installera au clavier pour nous interpréter quelques morceaux de son répertoire.
Le service démarre à 19:00 !
La musique vers 20:15, 20:30… .
Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne
