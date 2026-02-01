Soirée piano bar à la crêperie Crêperie Ti Katell Le Folgoët

Soirée piano bar à la crêperie

Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët Finistère

Début : 2026-02-20 20:15:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Nous vous proposons une soirée piano bar.

Christophe s’installera au clavier pour nous interpréter quelques morceaux de son répertoire.

Le service démarre à 19:00 !

La musique vers 20:15, 20:30… .

