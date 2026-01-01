Soirée Piano Bar Châteauroux
Soirée Piano Bar Châteauroux vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Piano Bar
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Début : Vendredi 2026-01-16
2026-01-16
Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée piano bar !
Avec Sweet Lady et Ludovic Rabier pour une soirée d’exception. .
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00
English :
The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to a piano bar evening!
