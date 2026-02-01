Soirée Piano bar de la Saint-Valentin L’Assiette Normande Honfleur

Soirée Piano bar de la Saint-Valentin

L’Assiette Normande 9 Rue de la Ville Honfleur Calvados

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Soirée musicale au Lounge bar pour la Saint-Valentin

Piano bar & Cocktail

De 18h30 à 21h30

Découvrez l’atmosphère de notre bar lounge contemporain et cosy, tout en écoutant notre talentueux pianiste, Jimmytry.

Alexis notre barman, vous fera découvrir ses cocktails signatures.

Lounge bar ouvert jusqu’à 23h.

Sans réservation

Le son du piano résonnera et apportera l’ambiance jazzy dans la salle de notre restaurant L’Assiette Normande .

Pensez à réserver votre table au 02 31 89 02 41

Menu spécial de la Saint-Valentin à 68€ .

Musical evening in the Lounge bar for Valentine’s Day

