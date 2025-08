Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau La Crèche

Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau La Crèche samedi 9 août 2025.

Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Ambiance feutrée et notes envoûtantes place à la soirée Piano Bar à la Guinguette Le Berceau ! ✨

De 18h à minuit, laissez-vous emporter par la magie du piano en plein air. Dans une atmosphère chaleureuse et intimiste, installez-vous confortablement, un verre à la main, et profitez d’un moment suspendu entre musique live, échanges et douceur estivale.

Au programme

– Piano live et reprises jazzy ou chanson française

– Ambiance cosy sous les guirlandes

– Planches apéro à savourer

– Boissons fraîches et cocktails pour accompagner la soirée .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

English : Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau

German : Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau

Italiano :

Espanol : Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Piano Bar Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Haut Val De Sèvre