Soirée piano Bar Crêperie Ti Katell Le Folgoët

Soirée piano Bar

Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-26 22:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Soirée Piano Bar

Le service démarre à 19:00

La musique à 20:30

Christophe s’installe au piano et joue des morceaux de son répertoire .

Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 46 30 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée piano Bar Le Folgoët a été mis à jour le 2025-12-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne