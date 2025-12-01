Soirée piano Bar Crêperie Ti Katell Le Folgoët
Crêperie Ti Katell 1 Rue de la Duchesse Anne Le Folgoët Finistère
Début : 2025-12-26 20:30:00
fin : 2025-12-26 22:00:00
2025-12-26
Le service démarre à 19:00
La musique à 20:30
Christophe s’installe au piano et joue des morceaux de son répertoire .
