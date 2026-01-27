Soirée piano et chansons avec Christophe Bourgeois L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois

Soirée piano et chansons avec Christophe Bourgeois

L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Soirée piano avec Christophe Bourgeois.

Petite restauration végétarienne.

L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96

English :

Piano evening with Christophe Bourgeois.

Vegetarian snacks.

