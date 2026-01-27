Soirée piano et chansons avec Christophe Bourgeois L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois
Soirée piano et chansons avec Christophe Bourgeois L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois vendredi 27 février 2026.
Soirée piano et chansons avec Christophe Bourgeois
L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Soirée piano avec Christophe Bourgeois.
Petite restauration végétarienne.
L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96
English :
Piano evening with Christophe Bourgeois.
Vegetarian snacks.
