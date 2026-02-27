Soirée piano et conte musical

Salle Queff Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Organisation Ecole de musique Dan ar Braz. De 18h à 18h40, ce sera le moment du conte, le concert de piano aura lieu de 19h à 20h. .

Salle Queff Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 26 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée piano et conte musical Bignan a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE