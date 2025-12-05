Soirée Pictionary Saint-Fargeau
Soirée Pictionary Saint-Fargeau vendredi 5 décembre 2025.
Soirée Pictionary
Bibliothèque Saint-Fargeau Yonne
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Soirée jeu à la bibliothèque Pictionary, à partie de 10 ans, inscription recommandée. .
Bibliothèque Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr
