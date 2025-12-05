Soirée Pictionary

Bibliothèque Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Soirée jeu à la bibliothèque Pictionary, à partie de 10 ans, inscription recommandée. .

Bibliothèque Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr

English : Soirée Pictionary

German : Soirée Pictionary

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Pictionary Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-11-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !