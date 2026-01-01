Soirée pictionary spécial paint au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée pictionary spécial paint au chat chouette

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez participer au Pictionary spécial sur le logiciel paint avec des bons d’achat à la clé. Soyez les meilleurs dessinateurs pour aider votre équipe à remporter la partie.

Équipe de 2 minimum Animé par la loutre 5€ par personne

.

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a special Pictionary game on paint software, with vouchers up for grabs. Be the best drawers and help your team win the game.

Teams of 2 minimum Hosted by La Loutre 5? per person

L’événement Soirée pictionary spécial paint au chat chouette Pertuis a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Pertuis