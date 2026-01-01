Soirée pictionary spécial paint au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis
Soirée pictionary spécial paint au chat chouette
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez participer au Pictionary spécial sur le logiciel paint avec des bons d’achat à la clé. Soyez les meilleurs dessinateurs pour aider votre équipe à remporter la partie.
Équipe de 2 minimum Animé par la loutre 5€ par personne
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and take part in a special Pictionary game on paint software, with vouchers up for grabs. Be the best drawers and help your team win the game.
Teams of 2 minimum Hosted by La Loutre 5? per person
