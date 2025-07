Soirée pictionnary au chat chouette juillet25 Pertuis

Vendredi 18 juillet 2025. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez vous amusez lors d’une soirée Pictionary où Vous devrez faire deviner à votre équipe des mots ou des expressions en les dessinant- équipe de 2 personnes minimum

Participation 5€ pour les bons d’achat des gagnants

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of Pictionary where you’ll have to make your team guess words or expressions by drawing them team of 2 people minimum

Participation: 5? for the winners’ vouchers

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem Pictionary-Abend, bei dem Sie Ihr Team Wörter oder Ausdrücke erraten lassen müssen, indem Sie sie zeichnen Team von mindestens 2 Personen

Teilnahme: 5? für die Gutscheine der Gewinner

Italiano :

Venite a godervi una serata di Pictionary in cui dovrete far indovinare alla vostra squadra parole o espressioni disegnandole squadra di minimo 2 persone

Quota d’iscrizione: 5? per i voucher dei vincitori

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de Pictionary en la que tendrás que conseguir que tu equipo adivine palabras o expresiones dibujándolas equipo mínimo de 2 personas

Entrada: 5? para los vales de los ganadores

L’événement Soirée pictionnary au chat chouette juillet25 Pertuis a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de Pertuis