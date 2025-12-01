Soirée Pijama Dj Set Apix La Grande École Le Havre

Soirée Pijama Dj Set Apix

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 22:00:00

Le samedi 13 décembre, viens passer une soirée décontractée au Préau pour une Soirée Pyjama animée par DJ Apix !

Tenues pyjama, confortables ou déguisements tout est bienvenu pour une ambiance fun et chaleureuse.

– DJ Apix aux platines pour une soirée dynamique

– Vin chaud proposé à la carte

– Dress code pyjama

Viens profiter d’un moment simple et festif pour bien lancer le week-end. .

