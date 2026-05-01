Soirée pijama Médiathèque Val Suran

Val Suran

Soirée pijama

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Médiathèque de Val Suran organise une soirée pyjama le 13 mai, de 20h30 à 22h.

Les participants sont invités à apporter une lampe de poche. Le pyjama est recommandé, mais non obligatoire. Un espace parents sera également disponible sur place pour jouer et échanger, en pyjama… ou pas ! .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

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English : Soirée pijama

L’événement Soirée pijama Val Suran a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE