Soirée pijama Médiathèque Val Suran
Soirée pijama Médiathèque Val Suran mercredi 13 mai 2026.
Val Suran
Soirée pijama
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 22:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Médiathèque de Val Suran organise une soirée pyjama le 13 mai, de 20h30 à 22h.
Les participants sont invités à apporter une lampe de poche. Le pyjama est recommandé, mais non obligatoire. Un espace parents sera également disponible sur place pour jouer et échanger, en pyjama… ou pas ! .
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
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English : Soirée pijama
L’événement Soirée pijama Val Suran a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE