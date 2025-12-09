SOIRÉE PIJ’ZZA Lunel

SOIRÉE PIJ’ZZA

66 Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Début : 2025-12-12

Date(s) 12 décembre 2025 18h-20h

Emplacement Point Information Jeunesse de Lunel

Tél 04 67 87 83 87

Entrée libre & gratuite

Le PIJ propose également, une façon plus conviviale de se rencontrer et d’échanger avec ses soirées PIJ’zza. Le concept un jeudi par mois, autour d’une pizza, les jeunes sont invités à une soirée thématique. Ce temps convivial permet d’aborder, avec les partenaires présents, des sujets différents et variés, bref de proposer un temps d’échanges et d’informations dans un format différent. Alors à vos agendas, voici les prochaines soirées PIJ’zza et les thématiques abordées !

Thématique de la soirée Tu te mets sur ton 31 ?

Tu l’imagines comment ton réveillon ? As-tu tout prévu pour que tout se passe bien ? Faire la fête oui, mais sans se mettre en danger. .

