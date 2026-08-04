Soirée Pique-nique blanc Parc de la Nauze Sagelat

Informations pratiques

Sagelat

Soirée Pique-nique blanc

Parc de la Nauze FONGAUFFIER Sagelat Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Pique-nique blanc dans le parc de la Nauze à Fongauffier dès 19h00. Soirée animée par la Mère Michel. Tenue blanche souhaitée.

Pensez à amener votre pique-nique. Sur place, vous trouverez une buvette et un stand de glaces.

Entrée du parc 8€ par personne

Comme l’an dernier, les amis de l’Abbaye de Fongauffier vous invitent à partager une soirée conviviale dans le parc de la Nauze autour d’un pique-nique blanc.

Rendez-vous dès 19h00 à Fongauffier.

La soirée sera animée par la Mère Michel qui interprétera des chansons de la variété française revisitées. Tenue blanche souhaitée.

Pensez à amener votre pique-nique. Sur place, vous trouverez une buvette et un stand de glaces.

Entrée du parc 8€ par personne

Réservation des tables au 07 82 59 27 39 ou 06 85 30 96 47 .

Parc de la Nauze FONGAUFFIER Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 96 47

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English : Soirée Pique-nique blanc

White Picnic in Nauze Park in Fongauffier starting at 7:00 p.m. The evening will be hosted by Mother Michel. White attire is encouraged.

Please bring your own picnic. There will be a refreshment stand and an ice cream stand on site.

Park admission: 8? per person

L’événement Soirée Pique-nique blanc Sagelat a été mis à jour le 2026-07-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne