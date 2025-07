Soirée pique-nique et dégustation oenologique La Bussière

Soirée pique-nique et dégustation oenologique La Bussière vendredi 11 juillet 2025.

Soirée pique-nique et dégustation oenologique

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 21:30:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-08-08

Soirée pique-nique et dégustation des vins des coteaux du Giennois

Amenez votre pique-nique pour profiter d’une belle soirée d’été au château de La Bussière. En supplément, vous pourrez découvrir et déguster les vins des coteaux du Giennois (et jus de fruits locaux). 9.5 .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

English :

Introduction to Qi Gong in the tranquility of the Château grounds

German :

Einführung in Qi Gong in der Stille des Schlossparks

Italiano :

Introduzione al Qi Gong nella tranquillità del parco dello Château

Espanol :

Introducción al Qi Gong en la tranquilidad de los jardines del castillo

L’événement Soirée pique-nique et dégustation oenologique La Bussière a été mis à jour le 2025-07-01 par ADRT45