Soirée Pique-nique Parc ancienne abbaye Sagelat

Soirée Pique-nique Parc ancienne abbaye Sagelat dimanche 3 août 2025.

Soirée Pique-nique

Parc ancienne abbaye FONGAUFFIER Sagelat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Soirée Pique-nique dans le parc de l’ancienne Abbaye, animée par le groupe Paris-Lonres. Tenues blanche souhaitée. Auberge espagnoles Buvette Glaces Frites

Entrée du parc payante 5E par personne

Parc ancienne abbaye FONGAUFFIER Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 59 27 39

English :

Picnic evening in the park of the former Abbey, hosted by the group Paris-Lonres. White dress required. Spanish inn Refreshment bar Ice cream French fries

Park entrance fee: 5E per person

German : Soirée Pique-nique

Picknickabend im Park der ehemaligen Abtei, musikalisch umrahmt von der Gruppe Paris-Lonres. Weiße Kleidung erwünscht. Spanische Herberge Getränkestand Eis Pommes frites

Eintritt in den Park gegen Gebühr: 5E pro Person

Italiano :

Serata picnic nel parco dell’ex abbazia, organizzata dal gruppo Paris-Lonres. È richiesto l’abito bianco. Ristorante spagnolo Bar di ristoro Gelati Patatine fritte

Ingresso al parco: 5E a persona

Espanol : Soirée Pique-nique

Tarde de picnic en los terrenos de la antigua Abadía, organizada por el grupo Paris-Lonres. Se requiere vestimenta blanca. Restaurante español Bar Helados Patatas fritas

Entrada al parque: 5E por persona

L’événement Soirée Pique-nique Sagelat a été mis à jour le 2025-06-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne