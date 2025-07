SOIRÉE PIRATES FRENCH KISS Montpellier

SOIRÉE PIRATES FRENCH KISS Montpellier samedi 19 juillet 2025.

SOIRÉE PIRATES FRENCH KISS

4 Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Soirée Pirates au French Kiss.

Bar à Mojito en terrasse, dégustation de rhum arrangé maison, quizz, limbo, jeux en équipe…

Soirée Pirates au French Kiss.

Bar à Mojito en terrasse, dégustation de rhum arrangé maison, quizz, limbo, jeux en équipe… .

4 Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 11 93 20 21 restaurant.montpellier@frenchkiss.fr

English :

Pirates night at the French Kiss.

Mojito bar on the terrace, homemade rum tasting, quizzes, limbo, team games…

German :

Piratenabend im French Kiss.

Mojito-Bar auf der Terrasse, Verkostung von hausgemachtem arrangiertem Rum, Quiz, Limbo, Teamspiele…

Italiano :

Notte dei pirati al French Kiss.

Mojito bar sulla terrazza, degustazione di rum fatti in casa, quiz, limbo, giochi di squadra…

Espanol :

Noche de piratas en el French Kiss.

Bar de mojitos en la terraza, degustación de ron casero, concurso de preguntas y respuestas, limbo, juegos en equipo…

L’événement SOIRÉE PIRATES FRENCH KISS Montpellier a été mis à jour le 2025-07-07 par 34 OT MONTPELLIER