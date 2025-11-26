Soirée piscine bols tibétains Piscine intercommunale de Sézanne Sézanne

Soirée piscine bols tibétains

Piscine intercommunale de Sézanne Avenue de la Fontaine du Vé Sézanne Marne

Début : 2026-02-26 19:15:00

fin : 2026-02-26 20:15:00

2026-02-26

Offrez-vous un moment de détente profonde lors de la Soirée Piscine Bols Tibétains organisée le jeudi 26 février 2026, de 19h15 à 20h15 à la piscine intercommunale de Sézanne.

Pour 30 € par personne, laissez-vous porter par une séance de méditation sonore unique, animée par Mélanie Boileau, où les vibrations apaisantes des bols tibétains se mêleront à la douceur de l’eau pour une relaxation totale.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire réservez par téléphone ou directement à l’accueil de la piscine.

Un événement proposé en partenariat avec la CCSSOM, idéal pour déconnecter et se ressourcer. .

Piscine intercommunale de Sézanne Avenue de la Fontaine du Vé Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 73 06

English : Soirée piscine bols tibétains

Treat yourself to a moment of deep relaxation at the Soirée Piscine ? Bols Tibétains organized on Thursday February 26, 2026, from 7.15pm to 8.15pm at Sézanne’s intercommunal swimming pool.

