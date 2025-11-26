Soirée piscine bols tibétains Piscine intercommunale de Sézanne Sézanne
Soirée piscine bols tibétains Piscine intercommunale de Sézanne Sézanne jeudi 26 février 2026.
Soirée piscine bols tibétains
Piscine intercommunale de Sézanne Avenue de la Fontaine du Vé Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:15:00
fin : 2026-02-26 20:15:00
Date(s) :
2026-02-26
Offrez-vous un moment de détente profonde lors de la Soirée Piscine Bols Tibétains organisée le jeudi 26 février 2026, de 19h15 à 20h15 à la piscine intercommunale de Sézanne.Tout public
Offrez-vous un moment de détente profonde lors de la Soirée Piscine Bols Tibétains organisée le jeudi 26 février 2026, de 19h15 à 20h15 à la piscine intercommunale de Sézanne.
Pour 30 € par personne, laissez-vous porter par une séance de méditation sonore unique, animée par Mélanie Boileau, où les vibrations apaisantes des bols tibétains se mêleront à la douceur de l’eau pour une relaxation totale.
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire réservez par téléphone ou directement à l’accueil de la piscine.
Un événement proposé en partenariat avec la CCSSOM, idéal pour déconnecter et se ressourcer. .
Piscine intercommunale de Sézanne Avenue de la Fontaine du Vé Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 73 06
English : Soirée piscine bols tibétains
Treat yourself to a moment of deep relaxation at the Soirée Piscine ? Bols Tibétains organized on Thursday February 26, 2026, from 7.15pm to 8.15pm at Sézanne’s intercommunal swimming pool.
L’événement Soirée piscine bols tibétains Sézanne a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Sézanne et sa région