SOIREE PITCH DATING (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
SOIREE PITCH DATING (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 15 novembre 2025.
SOIREE PITCH DATING (L’improviste)
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Samedi 15 novembre 2025, de 19h à 22h
L’Improviste, café-théâtre à Brive
Une soirée inédite, conviviale et pleine de bonne humeur découvrez le Pitch Dating, le tout premier du genre à Brive !
Le concept est aussi original que fun
Vous êtes célibataire ? Cette fois, ce sont vos amis ou votre famille qui prennent les choses en main !
Ils disposent de quelques minutes pour vous “pitcher” — vous présenter avec humour, tendresse et sincérité — devant d’autres participants.
Un moyen ludique et bienveillant de provoquer des rencontres… autrement.
Au programme
tapas assortis
consommation incluse
Des sessions de rencontres rapides et amusantes, orchestrées par vos proches
Entrée 22 € .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
English : SOIREE PITCH DATING (L’improviste)
German : SOIREE PITCH DATING (L’improviste)
Italiano :
Espanol : SOIREE PITCH DATING (L’improviste)
L’événement SOIREE PITCH DATING (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme