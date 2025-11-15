SOIREE PITCH DATING (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

SOIREE PITCH DATING (L’improviste)

Samedi 15 novembre 2025, de 19h à 22h

L’Improviste, café-théâtre à Brive

Une soirée inédite, conviviale et pleine de bonne humeur découvrez le Pitch Dating, le tout premier du genre à Brive !

Le concept est aussi original que fun

Vous êtes célibataire ? Cette fois, ce sont vos amis ou votre famille qui prennent les choses en main !

Ils disposent de quelques minutes pour vous “pitcher” — vous présenter avec humour, tendresse et sincérité — devant d’autres participants.

Un moyen ludique et bienveillant de provoquer des rencontres… autrement.

Au programme

tapas assortis

consommation incluse

Des sessions de rencontres rapides et amusantes, orchestrées par vos proches

Entrée 22 € .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

