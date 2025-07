Soirée pizza à la ferme Lieu-dit les Fougères Ozolles

Soirée pizza à la ferme Lieu-dit les Fougères Ozolles samedi 12 juillet 2025.

Soirée pizza à la ferme

Lieu-dit les Fougères La Ferme des Irréductibles Ozolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Une soirée gourmande et décontractée vous attend à la ferme !

Le camion de Pizza Planet s’installe chez nous pour vous régaler de délicieuses pizzas à savourer sur place ou à emporter.

Commandes directement sur place à partir de 18h.

La ferme sera ouverte en accès libre avec visite des animaux (à l’extérieur des enclos uniquement) et jeux en libre accès pour petits et grands.

Une buvette sera également là pour vous rafraîchir en attendant votre pizza préférée ! .

Lieu-dit les Fougères La Ferme des Irréductibles Ozolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 41 66 29 lafermedesirreductibles@gmail.com

English : Soirée pizza à la ferme

German : Soirée pizza à la ferme

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée pizza à la ferme Ozolles a été mis à jour le 2025-07-02 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III