SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain

SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS

Le Vernet Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain du Vernet organisée par l’association Les ZieuKiPik.

Les pizzas 10€

Reine tomates, jambon, champignon, fromage

4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella

Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel

Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental

12€ la Curry Base crème, poulet, curry, ananas, emmental

Buvette et restauration sur place ou à emporter.

Réservation obligatoire avant vendredi 6 mars de préférence par SMS au 06 59 09 98 26. .

Le Vernet Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26

English :

Come and enjoy wood-fired pizzas at the Vernet bread oven, organized by the Les ZieuKiPik association.

Pizzas: 10?

Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese

4 cheeses: tomatoes, Emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella

Chèvre/honey: cream base, goat, honey

Flamenkuche: Cream base, onions, bacon, Emmental cheese

12? la Curry Cream base, chicken, curry, pineapple, emmental cheese

