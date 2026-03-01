SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain
SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain samedi 7 mars 2026.
SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS
Le Vernet Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain du Vernet organisée par l’association Les ZieuKiPik.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
12€ la Curry Base crème, poulet, curry, ananas, emmental
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Réservation obligatoire avant vendredi 6 mars de préférence par SMS au 06 59 09 98 26. .
Le Vernet Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26
English :
Come and enjoy wood-fired pizzas at the Vernet bread oven, organized by the Les ZieuKiPik association.
Pizzas: 10?
Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese
4 cheeses: tomatoes, Emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella
Chèvre/honey: cream base, goat, honey
Flamenkuche: Cream base, onions, bacon, Emmental cheese
12? la Curry Cream base, chicken, curry, pineapple, emmental cheese
