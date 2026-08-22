SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain
samedi 5 septembre 2026 · Le Malzieu-Forain
Informations pratiques
Le Malzieu-Forain
SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS
La Chazette Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain du Vernet organisée par l’association Les ZieuKiPik.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
12€ la Curry Base crème, poulet, curry, ananas, emmental
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain du Vernet organisée par l’association Les ZieuKiPik.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
12€ la Curry Base crème, poulet, curry, ananas, emmental
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Réservation obligatoire avant samedi 5 septembre de préférence par SMS au 06 60 31 55 93 .
La Chazette Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 6 60 31 55 93
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English :
Come and enjoy wood-fired pizzas at the Vernet bread oven, organized by the Les ZieuKiPik association.
Pizzas: 10?
Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese
4 cheeses: tomatoes, Emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella
Chèvre/honey: cream base, goat, honey
Flamenkuche: Cream base, onions, bacon, Emmental cheese
12? la Curry Cream base, chicken, curry, pineapple, emmental cheese
L’événement SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-08-22 par 48-OT Margeride en Gévaudan