Soirée pizza & bal Terrain des Gouilles Plasne

Plasne

Soirée pizza & bal

Terrain des Gouilles 530 Route de Poligny Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

‘été est là et c’est le moment de se retrouver !

L’association Plasnimation vous invite à sa traditionnelle Soirée Pizza au terrain des Gouilles ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis.

AU MENU

Pizzas artisanales et Flammekueches

Buvette et rafraîchissements

Glaces pour la touche sucrée

AMBIANCE

La soirée se poursuivra avec notre BAL pour danser et faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

On vous attend nombreux pour une soirée mémorable ! Partagez l’événement et invitez vos proches !

Plasnanimation .

Terrain des Gouilles 530 Route de Poligny Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté plasnimation@gmail.com

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English : Soirée pizza & bal

L’événement Soirée pizza & bal Plasne a été mis à jour le 2026-05-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme