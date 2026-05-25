Soirée pizza & bal Terrain des Gouilles Plasne
Soirée pizza & bal Terrain des Gouilles Plasne samedi 4 juillet 2026.
Plasne
Soirée pizza & bal
Terrain des Gouilles 530 Route de Poligny Plasne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
‘été est là et c’est le moment de se retrouver !
L’association Plasnimation vous invite à sa traditionnelle Soirée Pizza au terrain des Gouilles ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis.
AU MENU
Pizzas artisanales et Flammekueches
Buvette et rafraîchissements
Glaces pour la touche sucrée
AMBIANCE
La soirée se poursuivra avec notre BAL pour danser et faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
On vous attend nombreux pour une soirée mémorable ! Partagez l’événement et invitez vos proches !
Plasnanimation .
Terrain des Gouilles 530 Route de Poligny Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté plasnimation@gmail.com
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English : Soirée pizza & bal
L’événement Soirée pizza & bal Plasne a été mis à jour le 2026-05-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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