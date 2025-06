Soirée pizza & concert Ferme Barrotes Armous-et-Cau 16 juillet 2025 19:00

Gers

Soirée pizza & concert Ferme Barrotes ARMOUS-ET-CAU

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16 21:30:00

2025-07-16

Tous les jeudis de 17h à 19h, le GAEC de Barrotes vous accueille pour leur marché à la ferme.

Vous y retrouver les fromages de chèvres de Charlotte, le pain de Marion, le poulet de Lilian et les légumes de Josh ! Que du bon et fait à la ferme !

Ici on rencontre les producteurs, on discute et on goûte à l’authenticité.

La Ferme de Barrotes vous invite à une soirée chaleureuse, festive et gourmande au cœur de la campagne gersoise ! Venez partager un moment convivial autour de pizzas maison cuites au feu de bois, préparées avec des produits fermiers de qualité.

Deux recettes au choix :

Base tomate (12 €) sauce tomate, tomates fraîches, tomme de chèvre, olives noires, basilic

Base crème (14 €) crème fraîche, courgettes marinées, fromage frais et bleu de chèvre, noix, ciboule

Sur place :

Buvette

Concert live aux sonorités afro-latines avec le groupe Tres !

Vente de produits locaux

Une soirée sous le signe du partage et de la bonne humeur, en partenariat avec Les Émotions Populaires.

Réservation obligatoire avant le 13 juillet .

Ferme Barrotes ARMOUS-ET-CAU

Armous-et-Cau 32230 Gers Occitanie +33 6 59 57 81 64 fleurance.marion@gmail.com

English :

Every Thursday from 5pm to 7pm, the GAEC de Barrotes welcomes you to their farm market.

You’ll find Charlotte’s goat cheeses, Marion’s bread, Lilian’s chicken and Josh’s vegetables! All good stuff, made on the farm!

Here you can meet the producers, chat and taste the authenticity.

German :

Jeden Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr empfängt Sie die GAEC de Barrotes zu ihrem Bauernmarkt.

Hier finden Sie Ziegenkäse von Charlotte, Brot von Marion, Hühnchen von Lilian und Gemüse von Josh! Nur Gutes und auf dem Bauernhof Gemachtes!

Hier trifft man die Produzenten, diskutiert und genießt die Authentizität.

Italiano :

Ogni giovedì, dalle 17.00 alle 19.00, il GAEC de Barrotes vi accoglie nel suo mercato agricolo.

Troverete il formaggio di capra di Charlotte, il pane di Marion, il pollo di Lilian e le verdure di Josh! Tutte cose buone, fatte in fattoria!

Qui potrete incontrare i produttori, chiacchierare con loro e gustare un assaggio di autenticità.

Espanol :

Todos los jueves de 17:00 a 19:00, el GAEC de Barrotes le da la bienvenida a su mercado agrícola.

Encontrarás el queso de cabra de Charlotte, el pan de Marion, el pollo de Lilian y las verduras de Josh Todo bueno y hecho en la granja

Aquí podrá conocer a los productores, charlar con ellos y disfrutar del sabor de lo auténtico.

