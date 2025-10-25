Soirée Pizza-Concert Emmaüs Montagne Limousine Tarnac

Soirée Pizza-Concert Emmaüs Montagne Limousine Tarnac samedi 25 octobre 2025.

Soirée Pizza-Concert

Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’équipe de l’Emmaüs de la Montagne Limousine organise une soirée Pizzas napolitaines à partir de 19h suivie d’un

concert à 21h.

Tal Coal est un concert de musique folk expérimentale, en occitan, anglais, français et espagnol. C est un solo pour alto et voix qui explore l’espace acoustique à partir de compositions contemporaines etde collectages occitans.

Alto et chant Gloria Herrera. .

Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 21 79 42 contact@emmaus-montagnelimousine.org

