Soirée Pizza-Concert Emmaüs Montagne Limousine Tarnac
Soirée Pizza-Concert Emmaüs Montagne Limousine Tarnac samedi 25 octobre 2025.
Soirée Pizza-Concert
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
L’équipe de l’Emmaüs de la Montagne Limousine organise une soirée Pizzas napolitaines à partir de 19h suivie d’un
concert à 21h.
Tal Coal est un concert de musique folk expérimentale, en occitan, anglais, français et espagnol. C est un solo pour alto et voix qui explore l’espace acoustique à partir de compositions contemporaines etde collectages occitans.
Alto et chant Gloria Herrera. .
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 21 79 42 contact@emmaus-montagnelimousine.org
English : Soirée Pizza-Concert
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Pizza-Concert Tarnac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze