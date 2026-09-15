Soirée Pizza & Concert — Yaka Kalo SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Soirée Pizza & Concert — Yaka Kalo

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 21:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Soirée Pizza & Concert à La Baleine Blanche (Gripp) : à 20h, pizzas au feu de bois sur la terrasse (carnée ou veggie) ; à 21h, concert du duo Yaka Kalo, entre jazz manouche, swing et chanson. Mercredi 23 septembre.

Repas 20h : Pizza + dessert : Réservation conseillée

Concert “Yaka Kalo” à 21h

Yaka Kalo — les yeux noirs en romani — est un duo qui joue avec les frontières et les fait

disparaître. Les deux musiciens tissent une musique vivante où guitare acoustique, n’goni

électrique, chant et percussions dialoguent comme une conversation intime et rythmée.

Entre jazz manouche, swing et chanson, chaque morceau devient un espace de liberté,

façonné par des reprises réinventées et des compositions originales.

Sur scène, le groupe installe un équilibre délicat : une musique qui fait danser les corps tout

en suspendant le temps, portée par une énergie chaleureuse et profondément vivante. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

Pizza & Concert Night at La Baleine Blanche (Gripp): 8:00 p.m., wood-fired pizzas on the terrace (meat or vegetarian); 9:00 p.m., concert by the duo Yaka Kalo, featuring a mix of gypsy jazz, swing, and French chanson. Wednesday, September 23.

L’événement Soirée Pizza & Concert — Yaka Kalo Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65