Soirée pizza de Saint Sylvestre, Restaurant Chez Marcal Champagnac-la-Rivière

Soirée pizza de Saint Sylvestre

Restaurant Chez Marcal 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez finir l’année en toute convivialité, musique et possibilité de bouger sur le dance floor au restaurant Chez Marcel !

Au menu 1 verre de kir et ses amuses bouches, pizza de la Saint Sylvestre (base tomate, champignons, magret et gésiers de canard, copeaux de gouda et roquette en sortie de four ou base tomate, champignon, potimarron rôti, noix, chèvre frais et roquette en sortie de four), panna cotta à l’orange et au pain d’épices ou tiramisu.

N’oubliez pas de réserver ! .

Restaurant Chez Marcal 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 25 52

