Soirée pizza en musique La Salvetat-Peyralès

Soirée pizza en musique La Salvetat-Peyralès vendredi 24 octobre 2025.

Soirée pizza en musique

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Commandez vos pizzas aux légumes des cailleries et venez les manger à l’hôtel. Romane en concert dès 20h.

.

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie

English :

Order your légumes des cailleries pizzas and eat them at the hotel. Romane in concert from 8pm.

German :

Bestellen Sie Ihre Pizzen bei légumes des cailleries und essen Sie sie im Hotel. Romane tritt ab 20 Uhr auf.

Italiano :

Ordinate le vostre pizze légumes des cailleries e venite a mangiarle in hotel. Romane in concerto dalle 20.00.

Espanol :

Pide tus pizzas légumes des cailleries y ven a comerlas al hotel. Romane en concierto a partir de las 20h.

L’événement Soirée pizza en musique La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)