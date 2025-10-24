Soirée pizza en musique La Salvetat-Peyralès
Soirée pizza en musique La Salvetat-Peyralès vendredi 24 octobre 2025.
Soirée pizza en musique
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Début : Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Commandez vos pizzas aux légumes des cailleries et venez les manger à l’hôtel. Romane en concert dès 20h.
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie
English :
Order your légumes des cailleries pizzas and eat them at the hotel. Romane in concert from 8pm.
German :
Bestellen Sie Ihre Pizzen bei légumes des cailleries und essen Sie sie im Hotel. Romane tritt ab 20 Uhr auf.
Italiano :
Ordinate le vostre pizze légumes des cailleries e venite a mangiarle in hotel. Romane in concerto dalle 20.00.
Espanol :
Pide tus pizzas légumes des cailleries y ven a comerlas al hotel. Romane en concierto a partir de las 20h.
