Soirée pizza et jeux vidéos Le 55, la guilde ludique Parthenay
Soirée pizza et jeux vidéos Le 55, la guilde ludique Parthenay vendredi 27 février 2026.
Soirée pizza et jeux vidéos
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Soirée pizza et jeux vidéos, organisé par eleven esport.
Accès libre PC et consoles .
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03 contact.reseaux@eleven-esport.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée pizza et jeux vidéos
L’événement Soirée pizza et jeux vidéos Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine