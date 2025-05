Soirée pizza-flamm – Salle polyvalente Lemberg, 10 mai 2025 18:00, Lemberg.

Moselle

Soirée pizza-flamm Salle polyvalente 1 Rue des loisirs Lemberg Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-10 18:00:00

fin : 2025-05-10 23:59:00

Date(s) :

2025-05-10

L’association des sapeurs-pompiers « Les Verriers » Lemberg-Goetzenbruck vous invite à une soirée pizza-flamm.

Entrée libre à partir de 18h, restauration (pizzas, tartes flambées etc) et boissons sur place, animation musicale, stand de recrutement.Tout public

0 EUR.

Salle polyvalente 1 Rue des loisirs

Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 6 23 33 16 52

English :

The Lemberg-Goetzenbruck « Les Verriers » firefighters’ association invites you to a pizza-flambé evening.

Free entry from 6pm, catering (pizzas, tarts flambées etc.) and drinks on site, musical entertainment, recruitment stand.

German :

Der Feuerwehrverein « Les Verriers » Lemberg-Goetzenbruck lädt Sie zu einem Pizza-Flammen-Abend ein.

Freier Eintritt ab 18 Uhr, Essen (Pizza, Flammkuchen etc.) und Getränke vor Ort, musikalische Unterhaltung, Stand zur Mitgliederwerbung.

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco di Lemberg-Goetzenbruck « Les Verriers » vi invita a una serata di pizza-flambé.

Ingresso libero dalle 18:00, catering (pizze, crostate flambé, ecc.) e bevande sul posto, intrattenimento musicale, stand di reclutamento.

Espanol :

La asociación de bomberos « Les Verriers » de Lemberg-Goetzenbruck le invita a una velada de pizza flambeada.

Entrada gratuita a partir de las 18:00, catering (pizzas, tartas flambeadas, etc.) y bebidas in situ, animación musical, stand de reclutamiento.

L’événement Soirée pizza-flamm Lemberg a été mis à jour le 2025-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE