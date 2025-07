Soirée pizza flamm’ Petersbach

Soirée pizza flamm’ Petersbach vendredi 26 décembre 2025.

Soirée pizza flamm’

1 Rue de Struth Petersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Venez déguster nos délicieuses tartes flambées et pizzas préparées avec soins sur place, avec les fonds de tartes faits maison par le restaurant du Château de La Petite Pierre et cuites au feu de bois et !

Venez déguster nos délicieuses tartes flambées et pizzas préparées avec soins sur place, avec les fonds de tartes faits maison par le restaurant du Château de La Petite Pierre et cuites au feu de bois et ! 0 .

1 Rue de Struth Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 24 77 26

English :

Come and taste our delicious tarts flambées and pizzas prepared with care on site, with homemade pie shells from the Château de La Petite Pierre restaurant and cooked over a wood fire !

German :

Genießen Sie unsere köstlichen Flammkuchen und Pizzen, die vor Ort mit Sorgfalt zubereitet werden. Die Tortenböden werden vom Restaurant des Château de La Petite Pierre hausgemacht und auf Holzfeuer gebacken und!

Italiano :

Venite a gustare le nostre deliziose crostate flambées e pizze preparate con cura sul posto, con i gusci di torta fatti in casa dal ristorante Château de La Petite Pierre e cotti sul fuoco a legna!

Espanol :

¡Venga a degustar nuestras deliciosas tartas flambeadas y pizzas preparadas con esmero en el momento, con conchas de tarta caseras del restaurante Château de La Petite Pierre y cocinadas a la leña!

L’événement Soirée pizza flamm’ Petersbach a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre