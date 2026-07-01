Soirée pizza flamm sous chapiteau Sarraltroff
samedi 18 juillet 2026 · Sarraltroff
Informations pratiques
Sarraltroff
Soirée pizza flamm sous chapiteau
Parking salle des fêtes Sarraltroff Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Soirée pizza flamm animée par un DJ, sous chapiteau avec piste de danse. Vente de crêpes et buvette sur place.Tout public
0 .
Parking salle des fêtes Sarraltroff 57400 Moselle Grand Est +33 6 77 14 31 06
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English :
Pizza night featuring a DJ, held under a big top with a dance floor. Crepes and refreshments available on site.
L’événement Soirée pizza flamm sous chapiteau Sarraltroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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