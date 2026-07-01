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AGENDA · Sarraltroff

Soirée pizza flamm sous chapiteau Sarraltroff

samedi 18 juillet 2026 · Sarraltroff

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking salle des fêtes
Ville
57400 Sarraltroff
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarraltroff

Soirée pizza flamm sous chapiteau

Parking salle des fêtes Sarraltroff Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-18

Soirée pizza flamm animée par un DJ, sous chapiteau avec piste de danse. Vente de crêpes et buvette sur place.Tout public
0  .

Parking salle des fêtes Sarraltroff 57400 Moselle Grand Est +33 6 77 14 31 06 

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English :

Pizza night featuring a DJ, held under a big top with a dance floor. Crepes and refreshments available on site.

L’événement Soirée pizza flamm sous chapiteau Sarraltroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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