Informations pratiques

Sarraltroff

Soirée pizza flamm sous chapiteau

Parking salle des fêtes Sarraltroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Soirée pizza flamm animée par un DJ, sous chapiteau avec piste de danse. Vente de crêpes et buvette sur place.Tout public

0 .

Parking salle des fêtes Sarraltroff 57400 Moselle Grand Est +33 6 77 14 31 06

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English :

Pizza night featuring a DJ, held under a big top with a dance floor. Crepes and refreshments available on site.

L’événement Soirée pizza flamm sous chapiteau Sarraltroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG