Soiree pizza & Inauguration du four à la Baleine Blanche, Gripp Campan

Soiree pizza & Inauguration du four

à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

PARTICIPATION LIBRE

C’est le moment d’inaugurer notre nouveau four a pizza ! Venez creer votre propre pizza

avant de la passer dans ce four a bois fait par un de nos Baleineaux !

hébergement a partir de 10€ pour les évènements et restauration sur place pour tous les évènements

adhésion a l’association obligatoire (2€/ adulte uniquement) prix libre mais nécessaire a la rémunération des artistes .

à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

FREE PARTICIPATION

It’s time to inaugurate our new pizza oven! Come and make your own pizza

before putting it in this wood-fired oven made by one of our Baleineaux!

German :

FREIE TEILNAHME

Es ist an der Zeit, unseren neuen Pizzaofen einzuweihen! Kommen Sie und kreieren Sie Ihre eigene Pizza

bevor Sie sie in den Holzofen schieben, der von einem unserer Walfänger gebaut wurde!

Italiano :

PARTECIPAZIONE GRATUITA

È il momento di inaugurare il nostro nuovo forno per la pizza! Venite a preparare la vostra pizza

prima di metterla nel forno a legna realizzato da una delle nostre Balene!

Espanol :

PARTICIPACIÓN GRATUITA

¡Es hora de inaugurar nuestro nuevo horno de pizza! Ven a preparar tu propia pizza

¡antes de meterla en este horno de leña fabricado por una de nuestras Ballenas!

L’événement Soiree pizza & Inauguration du four Campan a été mis à jour le 2025-10-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65