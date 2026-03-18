Soirée pizza L’Arbre et la Pirogue Loubieng

Soirée pizza

L’Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Nous proposons des pizzas au feu de bois avec notre four maison et soirée en musique, chacun amène son instrument ou sa voix. .

L’Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 66 75 80 contact@mirasou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée pizza

L’événement Soirée pizza Loubieng a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn