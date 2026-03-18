Soirée pizza L’Arbre et la Pirogue Loubieng
Soirée pizza L’Arbre et la Pirogue Loubieng jeudi 26 mars 2026.
Soirée pizza
L’Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Nous proposons des pizzas au feu de bois avec notre four maison et soirée en musique, chacun amène son instrument ou sa voix. .
L’Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 66 75 80 contact@mirasou.fr
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English : Soirée pizza
L’événement Soirée pizza Loubieng a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn