SOIRÉE PIZZA – Montrodat, 6 juin 2025 16:30, Montrodat.

Lozère

SOIRÉE PIZZA Salle des fêtes Montrodat Lozère

Tarif : 9 – 9 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 16:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

L’Asep des Chazelles, école de Montrodat vous propose une soirée pizza

Pizza au choix

– Margherita (tomates, jambon, fromage)

– Carbonara (crème, lardons, oignons, fromage)

– Végé (tomate, poivrons, oignon, fromage)

L’Asep des Chazelles, école de Montrodat vous propose une soirée pizza

Pizza au choix

– Margherita (tomates, jambon, fromage)

– Carbonara (crème, lardons, oignons, fromage)

– Végé (tomate, poivrons, oignon, fromage) .

Salle des fêtes

Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 84 38 99 10

English :

The Asep des Chazelles school in Montrodat invites you to a pizza party

Choice of pizza:

– Margherita (tomatoes, ham, cheese)

– Carbonara (cream, bacon, onions, cheese)

– Vege (tomato, peppers, onion, cheese)

German :

Die Asep des Chazelles, Schule in Montrodat, bietet Ihnen einen Pizzaabend an

Pizza nach Wahl

– Margherita (Tomaten, Schinken, Käse)

– Carbonara (Sahne, Speck, Zwiebeln, Käse)

– Veggie (Tomate, Paprika, Zwiebel, Käse)

Italiano :

La scuola Asep des Chazelles di Montrodat vi invita a una serata pizza

Scelta della pizza

– Margherita (pomodoro, prosciutto, formaggio)

– Carbonara (panna, pancetta, cipolle, formaggio)

– Veggie (pomodoro, peperoni, cipolla, formaggio)

Espanol :

La escuela Asep des Chazelles de Montrodat le invita a una velada de pizza

Pizza a elegir

– Margherita (tomate, jamón, queso)

– Carbonara (nata, bacon, cebolla, queso)

– Veggie (tomate, pimientos, cebolla, queso)

L’événement SOIRÉE PIZZA Montrodat a été mis à jour le 2025-05-23 par 48-OT Gévaudan Destination