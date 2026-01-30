SOIRÉE PIZZA

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Rendez-vous jeudi 19 février au café-resto L’Essentiel à 19h pour une soirée pizza par Fédérico, le pizzaïolo. Sur réservation.

Rendez-vous jeudi 19 février au café-resto L’Essentiel à 19h pour une soirée pizza par Fédérico, le pizzaïolo. Sur réservation. .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Thursday February 19 at the café-resto L’Essentiel at 7pm for a pizza party hosted by Fédérico, the pizza maker. Reservations required.

L’événement SOIRÉE PIZZA Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-01-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère