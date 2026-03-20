Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Soirée pizzas organisé par l’école de Saint Laurent d’Olt !

réservation avant le 31 mars

retrait des commandes à la salle des fêtes à partir de 19h

Royale base tomate, jambon, champignons, Emmental

Kebab base crème, viande kebab, mozzarella, oignons

4 fromages base tomate, chèvre, mozzarella, Fourme d’ambert, Emmental 12 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 63 22 02 50

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English :

Pizza party organized by the Saint Laurent d’Olt school!

L’événement Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)