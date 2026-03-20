Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Soirée Pizzas à Saint Laurent d'Olt Saint-Laurent-d'Olt 2026-04-03

Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt vendredi 3 avril 2026.

Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Soirée pizzas organisé par l’école de Saint Laurent d’Olt !
réservation avant le 31 mars
retrait des commandes à la salle des fêtes à partir de 19h
Royale base tomate, jambon, champignons, Emmental
Kebab base crème, viande kebab, mozzarella, oignons
4 fromages base tomate, chèvre, mozzarella, Fourme d’ambert, Emmental 12  .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 63 22 02 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pizza party organized by the Saint Laurent d’Olt school!

L’événement Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

Prochains événements à Saint-Laurent-d'Olt