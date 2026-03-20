Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt
Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt vendredi 3 avril 2026.
Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Soirée pizzas organisé par l’école de Saint Laurent d’Olt !
réservation avant le 31 mars
retrait des commandes à la salle des fêtes à partir de 19h
Royale base tomate, jambon, champignons, Emmental
Kebab base crème, viande kebab, mozzarella, oignons
4 fromages base tomate, chèvre, mozzarella, Fourme d’ambert, Emmental 12 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 63 22 02 50
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English :
Pizza party organized by the Saint Laurent d’Olt school!
L’événement Soirée Pizzas à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)