Soirée pizzas au feu de bois Lacroix-Barrez jeudi 16 juillet 2026.

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

horaires et plus d’infos à venir
Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 82 47 

English :

schedules and more info to come

German :

zeitpläne und weitere Infos folgen

Italiano :

orari di apertura e ulteriori informazioni in arrivo

Espanol :

horarios y más información próximamente

L’événement Soirée pizzas au feu de bois Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)