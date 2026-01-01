Soirée plage on oublie l’hiver Salle des fêtes Bettoncourt

Soirée plage on oublie l’hiver

Salle des fêtes Rue du Capitaine Simon de Chatellus Bettoncourt Vosges

Samedi 2026-01-24 19:00:00

Soirée plage on oublie l’hiver.

Salle des Fêtes.

Envie de chaleur en plein mois de janvier ? Direction les tropiques pour une Soirée Plage de folie à Bettoncourt. Viens en tenue estivale (ou pas ), mais surtout viens faire la fête et oublier l’hiver avec nous. Ambiance sable chaud, musique de feu et délire garanti.

Petite restauration avec Chez Mimi. Bar assuré par Vins sur 20 by Adrien.

Réservation en ligne conseillée.Tout public

Salle des fêtes Rue du Capitaine Simon de Chatellus Bettoncourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 27 48 50 vinssur20@laposte.net

English :

Beach party forget winter.

Salle des Fêtes.

Looking for some warmth in the middle of January? Head for the tropics for a crazy Beach Party in Bettoncourt. Come dressed for summer (or not), but above all come and party with us and forget about winter. Warm sand, fire music and fun guaranteed.

Snacks with Chez Mimi. Bar provided by Vins sur 20 by Adrien.

Online booking recommended.

